Aziz Yıldırım: Ali Bey, beni kendisine hayali düşman olarak görmesin (GENİŞ HABER 2)

"Ben Fenerbahçe'nin altını oyanı oyarım. Benim için asıl olan Fenerbahçe'dir""Fenerbahçe başkanlığı yapmış, bu uğurda hapis yatmış bir insanın Ali Bey'e kızdığı için Fenerbahçe'ye zarar vereceğini düşünmek de söylemek de akıl tutulmasıdır""Ali Bey'in 2018 seçim kampanyasını, bugüne kadar...

"Ben Fenerbahçe'nin altını oyanı oyarım. Benim için asıl olan Fenerbahçe'dir"

"Fenerbahçe başkanlığı yapmış, bu uğurda hapis yatmış bir insanın Ali Bey'e kızdığı için Fenerbahçe'ye zarar vereceğini düşünmek de söylemek de akıl tutulmasıdır"

Sezer AFŞAR - Olgucan KALKAN - Ali DANAŞ - Serhan TÜRK / İSTANBUL, - Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım, "Benim yanımda Fenerbahçe'ye hainlik yapacak tek bir insan yoktur, olamaz. Ben Fenerbahçe'nin altını oyanı oyarım. Benim için asıl olan Fenerbahçe'dir" dedi.

Sevgili Fenerbahçeliler, bölünmeyin, bir tane Fenerbahçe var. Birlik olun. Fenerbahçe yenilmez bir büyüklüktür. Bugün içinde bulunduğumuz koşullar süreklilik arz etmeyen, gelip geçici bir durumdur. Tarihimiz karanlıktan aydınlığa çıktığımız, önümüze konan engelleri birlikte paramparça ettiğimiz anlarla doldur. Tarihimizden gelen, Fenerbahçe yenilmez inancı, bir gerçektir. Bu gerçek ancak birlik ve beraberlikle gerçekleşecektir."