Azerbaycanlı kickboksçu Çingiz Allazov unvan maçını kazandı
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Azerbaycanlı kickboksçu Çingiz Allazov, Ermeni rakibi Marat Grigoryan'a karşı çıktığı unvan maçında galip geldi ve unvanını korudu. Allazov, Tayland'da düzenlenen karşılaşmada puanla kazandı ve sevinç gösterisi yaparken Azerbaycan bayrağını taşıdı.
Azerbaycanlı kickboksçu Çingiz Allazov, Ermeni rakibi Marat Grigoryan'a karşı çıktığı unvan maçını kazandı.
Allazov, Tayland'da düzenlenen ONE FC tüy sıklet unvan maçında Grigoryan ile ringe çıktı.
Başkent Bangkok'ta düzenlenen karşılaşmada Allazov, puanla kazanarak unvanını korudu.
Allazov, karşılaşma sonrasında Azerbaycan bayrağıyla sevinç gösterisinde bulundu.
Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Spor