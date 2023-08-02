Azerbaycan Premier Ligi'nin 'Misli' Sponsorluğu Yenilendi

Azerbaycan Premier Ligi'nin 'Misli' sponsorluğuna ilişkin anlaşma, bugün Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören'in de bulunduğu törenle yenilendi. Anlaşmanın imzalanmasıyla Azerbaycan Premier Ligi, 2023-24 sezonunda 'Misli Premier Lig' adıyla devam edecek.

Misli Azerbaycan (Misli.az) ile Azerbaycan Profesyonel Futbol Ligi (PFL) arasında yenilenen sponsorluk anlaşması, Azerlotereya Yönetim Kurulu Başkanı Osman Karakuş ile PFL Başkanı Elxan Semedov arasında bugün Bakü'de imzalandı.

"Misli markası olarak biz faaliyete başladığımız ilk günden itibaren Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yıldırım Bey'in de söylediği gibi sporun gelişimine destek olmak bizim en önemli meselelerimizden biriydi. Geçen yıl başladığımız bu işbirliği çok olumlu neticeler verdi."