Azerbaycan Premier Ligi'nde, Karabağ bitime 3 hafta kala şampiyonluğu garantiledi - Haberler

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Azerbaycan Premier Ligi'nde, Karabağ bitime 3 hafta kala şampiyonluğu garantiledi

AA - Ruslan Rehimov - Spor
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Azerbaycan Premier Ligi'nde, Karabağ bitime 3 hafta kala şampiyonluğu garantiledi

Azerbaycan Premier Ligi'nde, Ağdam bölgesinin takımı Karabağ, bitime 3 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

Azerbaycan Premier Ligi'nde, Ağdam bölgesinin takımı Karabağ, bitime 3 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

Karabağ, ligin 25. haftasında Sabah takımını konuk etti. Azersun Arena'da oynanan maç 0-0 berabere bitti.

Bu sonuçla Karabağ, ikinci sıradaki Neftçi ile arasındaki puan farkını 12'ye çıkararak, ligin bitimine üç hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

AA / Ruslan Rehimov - Spor

Azerbaycan, Spor, Haberler

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