Azerbaycan Mini Futbol Federasyonu Başkanı Türkiye Futbol Federasyonu'nu Ziyaret Etti

Azerbaycan Mini Futbol Federasyonu Başkanı Orkhan Mammadov, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye nezaket ziyaretinde bulundu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen görüşmede iki dost ülkenin futbol iklimlerine katkı sağlayabilecek projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretin ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Orkhan Mammadov'a A Milli Takım forması takdim ederken, Orkhan Mammadov da Mehmet Büyükekşi'ye başkanlığını yaptığı Azerbaycan Premier Ligi ekiplerinden Zire Futbol Kulübünün formasını hediye etti.