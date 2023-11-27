Azerbaycan Masa Tenisi Milli Takımı Yalova'da Kamp Yaptı

Azerbaycan Masa Tenisi Milli Takımı, Yalova Belediye Gençlik ve Spor Kulübü ev sahipliğinde Yalova'da kampa girdi. Yalova Belediye Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde yetişen Ece Haraç ve Tugay Şirzat Yılmaz da milli takıma eşlik etti. Kampın verimli geçtiği belirtildi.

Azerbaycan Masa Tenisi Milli Takım sporcuları, kardeşlik ve dostluk bağlarını güçlendirmek adına Yalova Belediye Gençlik ve Spor Kulübü ev sahipliğinde Yalova'da kampa girdi.

Yalova'da kamp yapan Azerbaycan Masa Tenisi Milli Takımı'na, Yalova Belediye Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde yetişen ve Milli Takım'da Türkiye'yi başarı ile temsil eden Ece Haraç ve Tugay Şirzat Yılmaz da eşlik etti. Yalova'daki kampın verimli geçtiğini ifade eden Yalova Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Kadri Kocacenk, "Yalova Belediye Gençlik Spor Kulübü olarak Azerbaycan Milli Takımı ile birlikte Yalovamızda ortaklaşa masa tenisi kampı gerçekleştirdik. Yalovamızda yetişen ve A Milli Takım'da oynayan sporcularımız da bu kampa katıldı. Amacımız Avrupa'da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi sağlamak. Desteklerinden dolayı Belediye Başkanımız Mustafa Tutuk'a teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Yalova Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Bayram Ali Yıldız da Azerbaycan Milli Takımı'nı misafir etmekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Azerbaycan Milli Takım Antrenörü Ferhat İsmailov ise "4 senedir Yalova'da eğitim toplantılarına katılıyoruz. Artık dostluk bağlantılarımız arttı" diye konuştu.

Türkiye Masa Tenisi Milli Takımı sporcuları Ece Haraç ve Tugay Şirzat Yılmaz ise kampın verimli şekilde geçtiğini anlattı. - YALOVA