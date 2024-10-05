Üye Girişi
Haberler

Azerbaycan'da Türk Teknik Adam Sevgisi Büyüyor

Azerbaycan'da Türk Teknik Adam Sevgisi Büyüyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sabail FC'nin Türk teknik direktörü Sebahattin Tekin, Azerbaycan'daki futbol iklimini değerlendirdi. Türk teknik adamların ülkedeki başarılarının ve desteklerinin önemine dikkat çeken Tekin, yurt dışında kariyerine devam etmeyi hedefliyor.

Azerbaycan ekibi Sabail FC'nin Türk Teknik Direktörü Sebahattin Tekin, "Futbolseverler Galatasaray, Fenerbahçe gibi takımları çalıştırmış, Türk teknik adamları görmek istiyorlar. Teknik adamlarımız burada görev yapmaları halinde bu sevgi ve desteği sonuna kadar hissedecektir" dedi.

Azerbaycan Premier Ligi ekibi Sabail FC'de iki sezondur görev yapan Türk teknik direktör Sebahattin Tekin, son zamanlarda Azerbaycan kulüpleriyle Fatih Terim ve İsmail Kartal gibi isimlerin anılmasıyla ilgili gündemi değerlendirdi. Azerbaycan'da mükemmel bir futbol iklimi olduğunu aktaran Tekin, "Azerbaycan hem kulüp takımları hem de milli takımlar seviyesinde her geçen gün üstüne koyarak ilerlemek isteyen ve planlarını da buna göre yapan bir ülke. Futbolun içindeki bütün paydaşlar elini taşın altına koyuyor. Devlet desteklerinin yanında sponsorların da gittikçe desteğini arttırmasıyla kulüpler profesyonelleşiyor, altyapı ve tesisler gelişiyor. Avrupa'da sürekli boy gösteren köklü kulüpleri var. Basın keza oldukça yapıcı bir şekilde yaklaşıyor ve haber akışlarını sağlıyor. Böyle olunca zaten futbolu seven halkın yeşil sahalara ilgisi de yükseliyor. Teknik adamlarımızın burada görev yapması hem kendileri için hem de Azerbaycan futbolu için birçok karşılıklı çıkar barındırıyor" ifadelerini kullandı.

"Teknik adamlarımız çekinmeden gelsin"

Türk teknik direktörlerin uyum sorunu yaşamayacaklarına vurgu yapan Sebahattin Tekin, "Bizim oyuncularımızda da, teknik adamlarımızda da yurt dışına gittiklerinde uyum sağlayıp, sağlayamayacakları konusunda eskiden beri gelen bir soru işareti oluyor. Azerbaycan bu açıdan da bizim için büyük avantajlara sahip. Dilimiz, dinimiz, kültürümüz bir. Özellikle Bakü güvenli oluşuyla, şehir planıyla, mimarisiyle, kafeleri restoranları, mağazaları ve müzeleriyle bir dünya şehri konumuna geldi. Şehir merkezinde, sokaklarda gerçekleştirilen nadir Formula 1 yarışlarının bir etabı her yıl burada düzenleniyor ve bütün dünyanın gözü buraya çevriliyor. O yüzden futbol dışında da keyifle yaşanacak bir ülke" diye konuştu.

"Fatih Terim, İsmail Kartal önemli isimler"

Tekin, Azerbaycan basınında çıkan haberlerle ilgili olarak, "Basında haberler çıktıkça buradaki dostlarım, futbol dünyasından profesyoneller ve futbolseverler hemen bana soruyorlar. Hepsinin yıllardır takip ettiği, taraftarı olduğu veya sempati duyduğu Galatasaray, Fenerbahçe gibi takımları çalıştırmış, Avrupa'da başarılar elde etmiş Türk teknik adamları ülkelerinde görmek istiyorlar doğal olarak. Teknik adamlarımız burada görev yapmaları halinde bu sevgi ve desteği sonuna kadar hissedecektir" dedi.

"Kariyerime yurtdışında devam etmek istiyorum"

Dönem dönem Türk kulüplerinin kendisiyle görüştüğünü belirten deneyimli teknik adam, "Bu aşamada Türkiye'ye dönmek yerine kariyerimi yurt dışında devam ettirmek hedeflerime daha uygun. Türk teknik adamlar olarak uluslararası arenada ne kadar çok görev alırsak bizden sonra gelenlere de o kadar yol açmış olacağız. Avrupa'da, Asya'da, Afrika'da, her yerde olalım ve gittiğimiz yerlerde iz bırakalım ki kendini geliştirmek isteyen gençlerimizin işi daha kolay olsun. Tecrübeler arttıkça, bakış açılarımız geliştikçe kazanan Türk futbolu olacaktır" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Azerbaycan Futbol

TBMM, 8 Ekim Salı günü İsrail tehdidi için toplanacak

TBMM, İsrail tehdidi için toplanıyor

 Türkiye, kan donduran iki olayla sarsılırken Bakan Yerlikaya'nın yaptığı paylaşım tepki çekti

Kan donduran iki olay sonrası Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı tepki çekti

 İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu'nun verdiği pozlara tepki yağıyor

Birileri bunun adına "sanat" diyor
Katilin annesi mahkeme salonunu bu sözlerle inletti: İyi ki yapmışlar ellerine kollarına sağlık

"İyi ki yapmışlar ellerine sağlık"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Koç, Aslan, Yay burcu yorumu! 7 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Ankara elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi 6-7 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Icardi Wanda Nara barıştı mı? İstanbul elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter?
title