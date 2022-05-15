Azerbaycan'da 'rüzgarı yen' maratonu koşuldu

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Haydar Aliyev Vakfı tarafından "rüzgarı yen" sloganıyla düzenlenen yarı maraton yoğun ilgi gördü.

Devlet Bayrak Meydanı'nda, "Rüzgarı yen" sloganıyla başlayan yarı maratona, devlet yetkilileri, milletvekilleri, yabancı misyon temsilcileri, sporcular ve yaklaşık 15 bin kişi katıldı.

Hazar Denizi kıyısı ile Bakü'nün sokak ve caddelerinde koşucular, 21 kilometre mesafe katetti. Startı Bakü Bayrak Meydanı'nda verilen maraton, aynı yerde son buldu.

Organizasyonda, Türkiye, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, Almanya, Çin, Kamerun, Nijerya, Kazakistan, Rusya, Ukrayna ve Uganda'dan vatandaş ve sporcular yer aldı. Maratonda down sendromlu ve engelliler de yarıştı.

Yarışta farklı kategorilerde ilk 3 sırayı elde eden koşuculara para ödülü ve çeşitli hediyeler verildi.

İlki 2016'da düzenlenen ve geleneksel hale getirilen organizasyonla gençlerin spora teşvik edilmesi hedefleniyor.