Azerbaycan'da düzenlenen ISSF Tüm Dallar Dünya Şampiyonası'nda Türk sporcular başarılı oldu

Atıcılıkta, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen ISSF Tüm Dallar Dünya Şampiyonası'nda Türk sporcular, trap karışık takım müsabakalarında başarılı bir performans sergiledi. Milli sporcular Nedim Tolga Tunçir ve Rümeysa Pelin Kaya 135 puanla 18'inci, Oğuzhan Tüzün ve Safiye Temizdemir ise 129 puanla 21'inci oldu. Şampiyona 1 Eylül Cuma günü sona erecek.