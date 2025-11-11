Haberler

Azerbaycan'da Aerobik Cimnastik Şampiyonası'nda 5 Madalya

Azerbaycan'da Aerobik Cimnastik Şampiyonası'nda 5 Madalya
Güncelleme:
Azerbaycan'ın Gence kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Aerobik Cimnastik Şampiyonası'nda Türk milli sporcular, 3 altın, 2 gümüş madalya kazandı.

Azerbaycan'da düzenlenen Avrupa Gençler Aerobik Cimnastik Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular, 3'ü altın 5 madalya elde etti.

Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre, Gence kentindeki organizasyona 15 milli sporcu katıldı.

Milli cimnastikçiler, 15-17 ve 12-14 yaş kategorilerinde 5'er final yapma başarısı gösterdi.

12-14 yaş sınıfında tek kadınlarda Ekin Çınar, çiftlerde Furkan Saylan ile Duru Günen, trio kategorisinde de Tanem Atar, Duru Günen ve Furkan Saylan'dan oluşan milli takım altın madalya kazandı.

15-17 yaş sınıfında ise Elvin Gülen, Yudum Atan ve Selin Özermiş trio kategorisinde, Arın Pekönür ile Eylül Naz Aygör çiftlerde gümüş madalya aldı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
