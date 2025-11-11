Azerbaycan'da Aerobik Cimnastik Şampiyonası'nda 5 Madalya
Azerbaycan'ın Gence kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Aerobik Cimnastik Şampiyonası'nda Türk milli sporcular, 3 altın, 2 gümüş madalya kazandı.
Azerbaycan'da düzenlenen Avrupa Gençler Aerobik Cimnastik Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular, 3'ü altın 5 madalya elde etti.
Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre, Gence kentindeki organizasyona 15 milli sporcu katıldı.
Milli cimnastikçiler, 15-17 ve 12-14 yaş kategorilerinde 5'er final yapma başarısı gösterdi.
12-14 yaş sınıfında tek kadınlarda Ekin Çınar, çiftlerde Furkan Saylan ile Duru Günen, trio kategorisinde de Tanem Atar, Duru Günen ve Furkan Saylan'dan oluşan milli takım altın madalya kazandı.
15-17 yaş sınıfında ise Elvin Gülen, Yudum Atan ve Selin Özermiş trio kategorisinde, Arın Pekönür ile Eylül Naz Aygör çiftlerde gümüş madalya aldı.