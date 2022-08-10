Azerbaycan, Afganistan'ı mağlup etti KONYA'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları kapsamında Azerbaycan kadın voleybol takımı, Afganistan'ı 3-0 mağlup etti. KONYA'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları kapsamında Azerbaycan kadın voleybol takımı, Afganistan'ı 3-0 mağlup etti. 5'inci İslami Dayanışma Oyunları Voleybol Kadınlar B Grubu'nda Azerbaycan ile Afganistan karşılaştı. Karatay Kongre ve Spor Merkezi'nde oynanan karşılaşmada Azerbaycan, 25-4, 25-11 ve 25-4'lük setlerle galip geldi. Gruptaki ilk maçında Senegal'i aynı skorla yenen Azerbaycan grupta liderliğe yükseldi. ? Demirören Haber Ajansı / Spor Afganistan Azerbaycan voleybol Spor Haberler

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