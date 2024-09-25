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AZ Alkmaar, Elfsborg'u 3-2 Yenerek İlk Galibiyetini Aldı

AZ Alkmaar, Elfsborg'u 3-2 Yenerek İlk Galibiyetini Aldı
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UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının ilk haftasında AZ Alkmaar, Elfsborg'u 3-2 mağlup ederek galibiyetle başladı. Karşılaşmada 5 gol atıldı ve Elfsborg son dakikaları 10 kişi tamamladı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri AZ Alkmaar ve Elfsborg, ilk haftada karşı karşıya geldi. 5 golün atıldığı mücadelede Hollanda temsilcisi 3 puana uzandı.

UEFA Avrupa Ligi'nin yeni formatının ilk haftasında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar, sahasında İsveç ekibi Elfsborg ile karşılaştı. Arnavut hakem Juxhin Xhaja'nın düdük çaldığı müsabakada Elfsborg, 23. dakikada Timothy Ouma'nın golüyle 1-0 öne geçti. 44. dakikada ev sahibi ekibin atağında kaleci Pettersson'un büyük hatasında Ruben van Bommel ile takımı adına eşitliği sağladı. İlk yarı da 1-1'lik skorla tamamlandı. Kırmızı-beyazlılar, 50. dakikada Ruben van Bommel ile bir gol daha bularak 2-1 öne geçerken, 3 dakika sonra İsveç temsilcisi Simon Hedlund'in golüyle skoru 2-2'ye getirdi. 74. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Troy Parrot, AZ Alkmaar'ı yeniden öne geçiren golü kaydetti.

86. dakikada hızlı gelişen Alkmaar atağında Parrot, Sebastian Holmen tarafından düşürülürken, hakem Xhaja, direkt kırmızı kart gösterdi. Elfsborg, son dakikaları 10 kişi oynarken, kaleci Pettersson yaptığı kurtarışlarla farkın açılmasını önledi.

Karşılaşmayı 3-2 kazanan AZ Alkmaar, Avrupa Ligi'nde ilk maçında galibiyet elde etti. Hollanda ekibi, 7 Kasım'da Fenerbahçe, 28 Kasım'da Galatasaray'ı konuk edecek. Elfsborg ise 23 Ekim Çarşamba günü İstanbul'da Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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