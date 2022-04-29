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Ayvalıkspor küçük kızlar da il şampiyonu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Ayvalıkspor küçük kızlar da il şampiyonu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin başarılı voleybol kulübü Ayvalıkspor'un küçük kız takımı Balıkesir İl şampiyonu oldu.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin başarılı voleybol kulübü Ayvalıkspor'un küçük kız takımı Balıkesir İl şampiyonu oldu.

Ayvalıkspor Voleybol Kulübü Küçük Kız takımı tüm rakiplerini yenerek önce körfez birincisi, ardından il final grubunda oynağı tüm maçları kazanarak namağlup il şampiyonu oldu.

Türkiye finaline çıkmak için 28-30 Nisan 2022 tarihlerinde Manisa'da yapılacak Türkiye Voleybol Şampiyonasında Ayvalık ve Balıkesir'i temsil edecek olan küçük kızlar voleybol takımı, Manisa'da; İzmir, Manisa ve Çanakkale birincileriyle karşılaşarak Türkiye finali için mücadele edecek.

Takımın başarılı antrenörü Sedat Oğuz gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye finali için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini kaydederek, "Amacımız Türkiye finaline yükselmenin yanı sıra, her zaman yaptığımız gibi Ayvalık'tan bir çok genci Türk sporuna kazandırabilmektir. Bu yolda bize destek olan ana sponsorumuz Ayvalık Bahçeşehir Kolejine, spora ve sporcuya verdikleri katkılardan dolayı çok teşekkür ederiz." diye konuştu. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Balıkesir, voleybol, Türkiye, Nisan, Spor, Haberler

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