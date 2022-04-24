Ayvalıklı tekvandoculardan 23 Nisan armağanı

LÜLEBURGAZ, KIRKLARELİ (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin başarılı tekvando takımı Ayvalık Spor Kulübü 23 Nisan'da Lüleburgaz'da gerçekleşen illerarası şampiyonadan 2 altın, 2 gümüş ve 5 bronz madalya ile döndü.

Ayvalıklı sporcuların Balıkesir'i temsilen katıldıkları, 9 ilden 30 kulüp 265 sporcunun mücadele ettiği şampiyona oldukça çekişmeli karşılaşmalara sahne oldu. Birçok milli sporcunun da mücadele gösterdiği şampiyonada, 14 hakem görev yaparken katılan bütün takımlara Çerkezköy Belediyesi tarafından günün anısına kupa verildi. Minik sporcularının mücadele ettiği şampiyonada sporcularının gelecek adına güzel mesajlar verdiğini belirten gençler milli takım antrenörü Volkan Sersan, pandemiye rağmen çalışmalara devam etmenin meyvelerini toplamaya başladıklarını söyledi.

Sersan, şampiyonada sporculara teknik destek veren yardımcı antrenörler, Yağmur Baysal ve Mustafa Çavuş'un yanı sıra şampiyonada mücadele veren sporculara da teşekkür etmeyi ihmal etmedi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Spor