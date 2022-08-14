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Ayvalıklı tekvandoculardan 11. kez geleneksel aşure hayrı

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Ayvalıklı tekvandoculardan 11. kez geleneksel aşure hayrı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yurt içi ve yurt dışında elde ettiği başarılarla tanınan Ayvalık Spor Kulübü 11. geleneksel aşure hayrı yapıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yurt içi ve yurt dışında elde ettiği başarılarla tanınan Ayvalık Spor Kulübü 11. geleneksel aşure hayrı yapıldı.

Aşure hayrına Ayvalık Spor Kulübü Tekvando sporcuları ve velileri katıldı. Muharrem ayının birlik ve beraberlik ayı olması sebebi ile aşure ikramını her yıl geleneksel olarak yaptıklarını belirten Türk Milli Takımı Tekvando Antrenörü ve Ayvalık Spor Kulübü Başkanı Volkan Sersan, "Amacımız sporcu ve velilerimizle birlikte olmak ve çocuklarımızın birçok hasleti ve kültür güzelliklerimizi unutmuş olduğu şu zamanda onlara bazı şeyleri hatırlatmaktır. Geleceğimiz olan çocuklarımıza ve gençlerimize doğru şeyleri öğretmek onlara ulaşmak ve onlarla geleceği şekillendirmek için onları anlamalıyız. Bu tip etkinlikler ile bunu en güzel şekilde yerine getirdiğimiz kanaatindeyim" dedi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Balıkesir Spor Haberler

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