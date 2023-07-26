Ayvalıklı Gençler Fransa'da Dünya Şampiyonası İçin Mücadele Edecek

Nisan ayında İtalya'da gerçekleşen Avrupa Şampiyonası'nda başarı elde eden Ayvalıklı gençler, bu kez Fransa'da yapılacak olan Techno 293 Dünya Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı'nın başarısı için mücadele edecek.

Nisan ayında İtalya'da gerçekleşen Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi başarıyla temsil eden, bir de Avrupa Şampiyonluğu kazandıran Ayvalıklı gençler bu kez Fransa'da yapılacak olan Techno 293 Dünya Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı'nın başarısı için mücadele edecek.

Nisan ayında İtalya-Garda'da Türkiye Milli takımı ve aynı zamanda Cunda Rüzgar Sörfü Yelken ve Spor Kulübü sporcularından Nurhayat Güven, U17 kategorisinde büyük bir başarı göstererek Avrupa Şampiyonu olmuş, Türk Bayrağını dalgalandırarak İstiklal Marşını okutma başarısı göstermişti.

29 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında Fransa'nın Queberon şehrinde gerçekleştirilecek olan şampiyona öncesi Arka Deniz Plajı'nda Cunda Rüzgar Sörfü Yelken ve Spor Kulübü'nde gençlerle bir araya gelen Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, sporculara başarılar diledi, yeni şampiyonluklar beklediğini söyledi.

Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Dünya Şampiyonası'na Cunda Windsurf Yelken ve Spor Kulübü'nden beş Milli sporcumuzun yanı sıra kulüp Antrenörü Buğra Mehmet Kandiş de Milli Takım antrenörü olarak Türkiye'mizi teslim edecek. Gençlerimiz uluslararası alanda Türkiye'nin ve Ayvalık'ın ismini en iyi noktalara ulaştırmak için yarışıyor. Bu anlamda büyük bir gurur yaşıyoruz. Kentimize kazandırdığımız, Cunda Arka Deniz Plajı'nda kurulmasına destek verdiğimiz Cunda Windsurf Okulu'nun beş genç öğrencisi çok önemli bir başarı elde etti ve Ay-Yıldızlı bayrağımızı temsil hakkı kazandı. Türkiye Yelken Federasyonu ile kentimize kazandırdığımız yelken ve sörf yarışlarıyla daha çok gencimizi bu sporlara teşvik etmeyi hedefliyoruz. Ayvalık'ta pek çok gencin yetiştiği iki rüzgar sörfü okulunun açılmasının bu başarıdaki payı büyük. Türk sporuna ve Ayvalık'ta spora, turizme katkı sağlamaya devam edeceğiz. Nurhayat Güven, Orhan Emre Kandemir, Eşref Jale, Toprak Doğan ve Mert Toygar'ı gösterdikleri başarılardan dolayı tebrik ediyor, Dünya Şampiyonası'nda rüzgarların bol olmasını diliyoruz" dedi.

Milli Takım Antrenörü Buğra Mehmet Kandiş de, amatör bir ruhla başlayan Windsurf sporunun, süreç içinde ulusal ve uluslararası başarılara imza attığını belirterek, "Yaz aylarında yerli yabancı misafirlerimizi ağırlayıp onlara da hizmet veriyoruz. Her geçen gün bu spora olan ilgi artıyor. Cunda Arka Deniz Plajı denildiğinde herkesin aklına Windsurf geliyor. Bu da bize mutluluk veriyor. Kulübümüzün kuruluşunda bize yer gösteren, maddi ve manevi desteğini esirgemeyen Belediye Başkanımız Mesut Ergin çok teşekkür ediyoruz. Şampiyonadan başarıyla dönüp madalyamızı başkanımıza getireceğiz" diye konuştu. - BALIKESİR