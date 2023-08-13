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Ayvalıkgücü yine kazandı

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TFF 3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi oynadığı özel maçlarda iyi bir görüntü sergileyen Ayvalıkgücü Belediyespor, Afyonkarahisar kampında ligin yeni ekiplerinden Tokat Belediye Plevne Spor'u 2-1 mağlup etti.

TFF 3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi oynadığı özel maçlarda iyi bir görüntü sergileyen Ayvalıkgücü Belediyespor, Afyonkarahisar kampında ligin yeni ekiplerinden Tokat Belediye Plevne Spor'u 2-1 mağlup etti. Ayvalık'ın gollerini Recep Pekgöz ve Gökhan Hüner attı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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