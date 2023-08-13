Ayvalıkgücü yine kazandı

TFF 3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi oynadığı özel maçlarda iyi bir görüntü sergileyen Ayvalıkgücü Belediyespor, Afyonkarahisar kampında ligin yeni ekiplerinden Tokat Belediye Plevne Spor'u 2-1 mağlup etti.

TFF 3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi oynadığı özel maçlarda iyi bir görüntü sergileyen Ayvalıkgücü Belediyespor, Afyonkarahisar kampında ligin yeni ekiplerinden Tokat Belediye Plevne Spor'u 2-1 mağlup etti. Ayvalık'ın gollerini Recep Pekgöz ve Gökhan Hüner attı.