Ayvalıkgücü yenişemedi
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AYVALIK, TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Ayvalıkgücü Belediyespor, Afyonkarahisar kampında oynadığı hazırlık maçında aynı ligdeki Fatsa Belediyespor'la 2-2 berabere kaldı.
AYVALIK,
TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Ayvalıkgücü Belediyespor, Afyonkarahisar kampında oynadığı hazırlık maçında aynı ligdeki Fatsa Belediyespor'la 2-2 berabere kaldı. Afyon Zafer Stadı Tesisleri'ndeki karşılaşmada kırmızı-beyazlıların gollerini Oğuz Aksoy ve Yakup Durmaz attı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor