Ayvalıkgücü, Veysel'i kiraladı TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Ayvalıkgücü Belediyespor, Aytemiz Alanyaspor'dan Veysel Karani Ünal'ı kiralık olarak kadrosuna kattı. TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Ayvalıkgücü Belediyespor, Aytemiz Alanyaspor'dan Veysel Karani Ünal'ı kiralık olarak kadrosuna kattı. Yeni sezonda TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele edecek Ayvalıkgücü Belediyespor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Ayvalıkgücü, kanatlarda görev yapan 21 yaşındaki Veysel Karani Ünal'ın transfer edildiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Alanyaspordan kiraladığımız kanat oyuncumuz, 03.07.2001 doğumlu Veysel Karani Ünal takımımıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi. Geçen sezonun ikinci yarısında Bergama Belediyespor'da kiralık olarak forma giyen Veysel, İzmir ekibinde 23 maça çıktı. Demirören Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Ayvalıkgücü Belediyespor Aytemiz Alanyaspor Veysel Karani Spor Haberler

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