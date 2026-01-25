Ayvalıkgücü Belediyespor: 0-2

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Uşakspor ve Ayvalıkgücü'nün maçında gülen taraf konuk Ayvalıkgücü oldu: 0-2. Maçın 33'üncü dakikasında Bilal, Ayvalıkgücü Belediyespor'u 1-0 öne geçirdi. İlk devreyi bu skorla galip tamamlayan Ayvalıkgücü, 66'ncı dakikada Emirhan'ın golüyle rahatladı: 0-2. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, 3 puan konuk takımın oldu. Bu skorla beraber Ayvalıkgücü Belediyespor puanını 37'ye çıkarırken, Uşakspor ise 34 puanda kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor