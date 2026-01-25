Haberler

Ayvalıkgücü Belediyespor: 0-2

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uşakspor ile Ayvalıkgücü arasında oynanan Play-Off mücadelesinde konuk takım Ayvalıkgücü, 0-2'lik skorla galibiyet elde etti. Bilal ve Emirhan'ın golleriyle maçtan 3 puanla ayrıldı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Uşakspor ve Ayvalıkgücü'nün maçında gülen taraf konuk Ayvalıkgücü oldu: 0-2. Maçın 33'üncü dakikasında Bilal, Ayvalıkgücü Belediyespor'u 1-0 öne geçirdi. İlk devreyi bu skorla galip tamamlayan Ayvalıkgücü, 66'ncı dakikada Emirhan'ın golüyle rahatladı: 0-2. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, 3 puan konuk takımın oldu. Bu skorla beraber Ayvalıkgücü Belediyespor puanını 37'ye çıkarırken, Uşakspor ise 34 puanda kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı

Suriye ordusu duyurdu! Türkiye'nin yanı başında sıcak gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi

Kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi! Sorguda açık açık söyledi
Yasak aşk cinayeti! Kadının eşi ve oğlu da gözaltına alındı

Yasak aşk ölüm getirdi! Dehşet saçan evli kadınla ilgili yeni gelişme
Süper Lig'e geri dönüşü muhteşem oldu! Kramer'den 88. dakikada hayati bir gol

Süper Lig'e geri dönüşü muhteşem oldu! 88. dakikada hayati bir gol
Vahşi yaşam ekibinden belgesel tarihine geçecek müdahale! Sosyal medya ikiye bölündü

Vahşi yaşam ekibinden belgesel tarihine geçecek müdahale
İstanbul'daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi

Kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi! Sorguda açık açık söyledi
17 yaşındaki genç duştan çıktıktan sonra hayatını kaybetti

17 yaşındaki genç duştan çıktıktan sonra hayatını kaybetti
Bakan Yerlikaya duyurdu: Kütahya'da yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsüne ceza

Yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsü için gereği yapıldı