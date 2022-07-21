Ayvalıkgücü'ne 2 taze kan
Demirören Haber Ajansı - Spor
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BÖLGESEL Amatör Lig'den TFF 3'üncü Lig'e dönen Ayvalıkgücü Belediyespor 2 takviye yaptı.
BÖLGESEL Amatör Lig'den TFF 3'üncü Lig'e dönen Ayvalıkgücü Belediyespor 2 takviye yaptı. Çorum FK'dan geçen sezon Bergama Belediyespor'da kiralık olarak forma giyen 23 yaşındaki file bekçisi Deniz Çörtlen'i alan Ayvalık, altyapıdan Doğukan Eriş'i de profesyonel yaptı. Ayvalıkgücü, teknik direktör Mehmet Yıkılmazdağ yönetiminde Afyonkarahisar kampına da başladı.- Ayvalık
Demirören Haber Ajansı / Spor