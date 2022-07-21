Ayvalıkgücü'ne 2 taze kan BÖLGESEL Amatör Lig'den TFF 3'üncü Lig'e dönen Ayvalıkgücü Belediyespor 2 takviye yaptı. BÖLGESEL Amatör Lig'den TFF 3'üncü Lig'e dönen Ayvalıkgücü Belediyespor 2 takviye yaptı. Çorum FK'dan geçen sezon Bergama Belediyespor'da kiralık olarak forma giyen 23 yaşındaki file bekçisi Deniz Çörtlen'i alan Ayvalık, altyapıdan Doğukan Eriş'i de profesyonel yaptı. Ayvalıkgücü, teknik direktör Mehmet Yıkılmazdağ yönetiminde Afyonkarahisar kampına da başladı. - Ayvalık Demirören Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Ayvalıkgücü Belediyespor Spor Haberler

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