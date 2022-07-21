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Ayvalıkgücü'ne 2 taze kan

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Ayvalıkgücü'ne 2 taze kan

BÖLGESEL Amatör Lig'den TFF 3'üncü Lig'e dönen Ayvalıkgücü Belediyespor 2 takviye yaptı.

BÖLGESEL Amatör Lig'den TFF 3'üncü Lig'e dönen Ayvalıkgücü Belediyespor 2 takviye yaptı. Çorum FK'dan geçen sezon Bergama Belediyespor'da kiralık olarak forma giyen 23 yaşındaki file bekçisi Deniz Çörtlen'i alan Ayvalık, altyapıdan Doğukan Eriş'i de profesyonel yaptı. Ayvalıkgücü, teknik direktör Mehmet Yıkılmazdağ yönetiminde Afyonkarahisar kampına da başladı.


- Ayvalık
Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Ayvalıkgücü Belediyespor Spor Haberler

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