Ayvalıkgücü'nden iyi prova
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TFF 3'üncü Lig'e dönen Ayvalıkgücü Belediyespor, Afyonkarahisar kampında kendisiyle aynı ligdeki Eskişehirspor'la oynadığı özel maçı 2-0 kazandı.
TFF 3'üncü Lig'e dönen Ayvalıkgücü Belediyespor, Afyonkarahisar kampında kendisiyle aynı ligdeki Eskişehirspor'la oynadığı özel maçı 2-0 kazandı.
Afyon Zafer Tesisleri'ndeki karşılaşmada Ayvalık'ın gollerini 60'ıncı dakikada Gökhan Üner ve 80'inci dakikada Baver Ayaz kaydetti.- Ayvalık
Demirören Haber Ajansı / Spor