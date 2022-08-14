Ayvalıkgücü'nden iyi prova TFF 3'üncü Lig'e dönen Ayvalıkgücü Belediyespor, Afyonkarahisar kampında kendisiyle aynı ligdeki Eskişehirspor'la oynadığı özel maçı 2-0 kazandı. TFF 3'üncü Lig'e dönen Ayvalıkgücü Belediyespor, Afyonkarahisar kampında kendisiyle aynı ligdeki Eskişehirspor'la oynadığı özel maçı 2-0 kazandı. Afyon Zafer Tesisleri'ndeki karşılaşmada Ayvalık'ın gollerini 60'ıncı dakikada Gökhan Üner ve 80'inci dakikada Baver Ayaz kaydetti. - Ayvalık Demirören Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Ayvalıkgücü Belediyespor Eskişehirspor Karahisar Spor Haberler

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