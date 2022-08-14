Haber : Ayvalıkgücü'nden iyi prova - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ayvalıkgücü'nden iyi prova

 - Güncelleme:
Ayvalıkgücü'nden iyi prova

TFF 3'üncü Lig'e dönen Ayvalıkgücü Belediyespor, Afyonkarahisar kampında kendisiyle aynı ligdeki Eskişehirspor'la oynadığı özel maçı 2-0 kazandı.

TFF 3'üncü Lig'e dönen Ayvalıkgücü Belediyespor, Afyonkarahisar kampında kendisiyle aynı ligdeki Eskişehirspor'la oynadığı özel maçı 2-0 kazandı.

Afyon Zafer Tesisleri'ndeki karşılaşmada Ayvalık'ın gollerini 60'ıncı dakikada Gökhan Üner ve 80'inci dakikada Baver Ayaz kaydetti.


- Ayvalık
Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Ayvalıkgücü Belediyespor Eskişehirspor Karahisar Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title