Ayvalıkgücü Belediyespor, Uşakspor'u Ağırlıyor
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Ayvalıkgücü Belediyespor, zirveye kurulan Uşakspor ile karşı karşıya gelecek. Maç, taraftar olmadan oynanacak.
EGE takımlarının yer aldığı 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta yarın son 3 sezon Play-Off'tan eli boş dönen Ayvalıkgücü Belediyespor evinde 2'de 2 yaparak zirveye kurulan Uşakspor'u ağırlayacak. Ayvalık Hüsnü Uğural Stadı'nda saat 16.00'da start alacak maçta ev sahibi geçen sezondan sarkan cezası nedeniyle yine taraftarından yoksun olacak. Grupta saat 16.00'da Söke 1970 SK-Eskişehir Anadolu Sportif, saat 19.00'da ise Tire 2021 FK-Alanya 1221, Bornova 1877-İzmir Çoruhlu FK, Eskişehirspor-Nazillispor maçları oynanacak.
