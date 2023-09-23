Ayvalıkgücü Belediyespor, Talasgücü Belediyespor'u uzatmada mağlup etti

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup 3'üncü hafta maçında Ayvalıkgücü Belediyespor, konuk ettiği Talasgücü Belediyespor'u uzatmada bulduğu golle 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekip ilk yarıyı 45'inci dakikada Tugay'ın golüyle 1-0 önde kapattı. Talasgücü Belediyespor bu gole 90+6'ncı dakikada Taylan'la yanıt verirken, Ayvalıkgücü Belediyespor 90+8'inci dakikada Hüseyin ile son sözü söyledi: 2-1. Bu sonuçla Ayvalık ekibi 5 puana ulaşırken, Talasgücü 3 puanda kaldı.