Ayvalıkgücü Belediyespor, Semih Kayan ile sözleşme imzaladı

AYVALIK,

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Ayvalıkgücü Belediyespor dış transferde kanat oyuncusu Semih Kayan ile sözleşme imzaladı. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Transferlerimize tam gaz devam ediyoruz. Sağ ve sol kanat oynayabilen Semih Kayan, ailemizin yeni üyesi oldu. Hoşgeldin Semih Kayan" ifadelerine yer verildi. Son olarak geçen sezonun ikinci yarısında Almanya 5'inci Lig ekibi Berliner AK 07'de forma giyen 24 yaşındaki futbolcu 6 maçta görev yaptı. FC Köln altyapısında yetişen Semih, Türkiye'de Pendikspor, Ankara Demirspor, Ofspor ve Pazarspor kulüplerinde top koşturdu.