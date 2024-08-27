Ayvalıkgücü Belediyespor, Namık Barış Çelik'i transfer etti
TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Ayvalıkgücü Belediyespor, kanat oyuncusu Namık Barış Çelik'i kadrosuna dahil etti. 26 yaşındaki futbolcu geçen sezon Karacabey Belediyespor'da 2 gol atmıştı.
AYVALIK,
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele edecek Ayvalıkgücü Belediyespor transfer harekatını sürdürüyor. Balıkesir ekibi son olarak kanatlarda görev yapan Namık Barış Çelik'i kadrosuna kattı. Karşıyaka altyapısında yetişip 6 yıl bu kulüpte oynayan 26 yaşındaki Namık Barış, geçen sezon Karacabey Belediyespor'da 26 maçta 2 gol attı.