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Ayvalıkgücü Belediyespor, Kepezspor'a 1-0 mağlup oldu

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TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Play-Off hattında yer alan Ayvalıkgücü Belediyespor evinde zirve takipçisi Kepezspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın tek golünü konuk ekip adına 86'ncı dakikada Ozan Can Dursun attı. Bu sonuçla Ayvalık temsilcisi 20 puanda kalırken, Kepezspor 32 puana ulaşıp zirve ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi.

AYVALIK,

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Play-Off hattında yer alan Ayvalıkgücü Belediyespor evinde zirve takipçisi Kepezspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın tek golünü konuk ekip adına 86'ncı dakikada Ozan Can Dursun attı. Bu sonuçla Ayvalık temsilcisi 20 puanda kalırken, Kepezspor 32 puana ulaşıp zirve ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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