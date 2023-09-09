Ayvalıkgücü Belediyespor İnegöl Kafkas Gençlikspor ile berabere kaldı
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Ayvalıkgücü Belediyespor, İnegöl Kafkas Gençlikspor ile 1-1 berabere kaldı. İlker Cihan'ın golüne Abdülkadir Akyıldız karşılık verdi. Her iki takım da sezonu 1 puanla açtı.
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Ayvalıkgücü Belediyespor, 2023-24 sezonunun ilk haftasında evinde İnegöl Kafkas Gençlikspor'la 1-1 berabere kaldı.
Ayvalık Hüsnü Uğural Stadı'nda oynanan karşılaşmada Ayvalıkgücü Belediyespor, 5'inci dakikada İlker Cihan'ın golüyle 1-0 öne geçti. İnegöl temsilcisi bu gole 65'inci dakikada Abdülkadir Akyıldız ile karşılık verdi: 1-1. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona ererken, iki takım da sezona 1 puanla başladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor