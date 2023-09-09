Ayvalıkgücü Belediyespor İnegöl Kafkas Gençlikspor ile berabere kaldı

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Ayvalıkgücü Belediyespor, İnegöl Kafkas Gençlikspor ile 1-1 berabere kaldı. İlker Cihan'ın golüne Abdülkadir Akyıldız karşılık verdi. Her iki takım da sezonu 1 puanla açtı.