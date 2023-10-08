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Ayvalıkgücü Belediyespor ile Küçükçekmece Sinopspor Berabere Kaldı

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup temsilcilerinden Ayvalıkgücü Belediyespor, sahasında Küçükçekmece Sinopspor ile golsüz berabere kaldı. İki takım da maç boyunca yakaladığı fırsatları gole çeviremedi ve 1'er puana razı oldu. Bu sonuçla Sinopspor 9 puana yükselirken, Ayvalıkgücü Belediyespor ise puanını 6 yaptı.