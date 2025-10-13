Ayvalıkgücü Belediyespor, Eskişehirspor'u Yenerek Nefes Aldı
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta zor günler geçiren Ayvalıkgücü Belediyespor, evinde Eskişehirspor'u 2-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Son 4 maçtır kazanan yüzü göremeyen ekip, bu galibiyetle puanını 8'e çıkararak alt sıralardan uzaklaşmaya başladı.
AYVALIK,
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta bu sezon beklediği çıkışı bir türlü yapamayan Ayvalıkgücü Belediyespor evinde iddialı rakiplerinden Eskişehirspor'a patladı. Son 2 sezondur 2'nci Lig'i Play-Off'ta ıskalarken geçen sezon hem ligde hem Play-Off finalinde şampiyonluğu son anda kaçıran Ayvalık ekibi bu yıl ilk hafta kazandıktan sonra 4 maçtır galibiyete hasret kaldı. Alt sıralara gerileyen kırmızı-beyazlı ekip geçen sezondan sarkan cezası yüzünden yine taraftarından yoksun olduğu maçta Eskişehirspor'u 2-0 yenerek nefes aldı. Ayvalık puanını 8 yaparak tırmanışa geçti.
