Ayvalıkgücü Belediyespor, Ertuğrul Yıldırım ile yollarını ayırdı

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Ayvalıkgücü Belediyespor, sol kanat Ertuğrul Yıldırım'la yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, 'Gollerin ve azminle Ayvalıkgücü'ne, neşen ve gülen yüzünle Ayvalıklılara hep ilham ve mutluluk kattın. Futbol kariyerinde ve hayatında başarılar diliyoruz' denildi. Ertuğrul geçen sezon kırmızı-beyazlı formayla ligde 30 maçta 9 kez rakip fileleri sarstı.