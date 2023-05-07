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Ayvalıkgücü Belediyespor, Elazığ FK'yı 3-0 Mağlup Etti

Ayvalıkgücü Belediyespor, Elazığ FK'yı 3-0 Mağlup Etti

Spor Haberleri

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off oynamayı daha önce garantileyen Ayvalıkgücü Belediyespor, üst üste üçüncü galibiyetini evinde 23 Elazığ FK'dan aldı: 3-0.

STAT: Hüsnü Uğural

HAKEMLER: Onur Güneş, Yakup Keçeci, Ali Şahin

AYVALIKÜCÜ BELEDİYESPOR: Taner - Samet, Oğuz, Polat (Dk. 46 Hakan), Tugay (Dk. 46 Hami), Kemal (Dk. 70 Gökhan), Veysel Karani (Dk. 54 Ertuğrul), Recep, Hamit, Burak, Davut (Dk. 79 Hasan)

23 ELAZIĞ FUTBOL KULÜBÜ: Ali (Dk. 26 İbrahim) - Seyid Ahmet (Dk. 31 Kerim), Burak (Dk. 87 Şeyhmus), Fatih (Dk. 46 Yusuf), Ercan, Eren, Bilal, Emir, Muhammed, Semih, Feti Ahmet (Dk. 46 Celal)

GOLLER: Dk. 2 ve Dk. 23 Veysel Karani, Dk. 80 Hami (Ayvalıkgücü Bld)

SARI KARTLAR: Seyid Ahmet (23 Elazığ FK)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off oynamayı daha önce garantileyen Ayvalıkgücü Belediyespor, üst üste üçüncü galibiyetini evinde 23 Elazığ FK'dan aldı: 3-0. Hüsnü Uğural Stadı'nda 2 ve 23'üncü dakikada Veysel Karani ve 80'inci dakikada Hami'nin golleriyle galibiyete uzanan Ayvalık, bitime 2 hafta kala puanını 51 yaptı. Haftaya deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Kahramanmaraşspor'la oynaması gereken karşılaşmayı hükmen 3 puanla geçecek kırmızı-beyazlı ekip normal sezonu Alanya Kestelspor maçıyla tamamlayıp Play-Off'a bilenecek.


- Ayvalık

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Ayvalıkgücü Belediyespor Elazığ Spor Haberler

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