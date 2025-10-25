Ayvalıkgücü Belediyespor'dan Net Galibiyet: 4-0

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Play-Off mücadelesi veren iki takımdan Ayvalıkgücü Belediyespor evinde Söke 1970 Spor'u mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti: 4-0. Ayvalıkgücü Belediyespor maçın 45'inci dakikasında Ahmet Akyüz'ün golüyle 1-0 öne geçti ve devreye bu skorla galip girdi. Ahmet Akyüz bu kez 54'üncü dakikada sahne alarak kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-0. 80'inci dakikada Ata Kurtuluş, Ayvalıkgücü'nün üçüncü golüne imzasını attı: 3-0. Karşılaşmada 90'ıncı dakikada penaltı atışını kullanan Ahmet Akyüz topu filelerle buluşturup skoru belirledi. Ayvalıkgücü Belediyespor bu galibiyetle puanını 14 yapıp üst sıralar için umutlandı. Söke 1970 Spor ise 15 puanda kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor