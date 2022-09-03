Ayvalıkgücü Belediyespor - Bulvarspor: 3-2
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STAT: Hüsnü UğuralHAKEMLER: Tayfun Sarı, Mustafa Burak Dilitatlı, Atakan TutanAYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR: Taner - Davut, Samet, Polat, Recep (Dk. 76 Hakan), Tugay, Hamit (Dk. 84 Celal Baver), Burak, Yunus Emre (Dk. 72 Gökhan), Kemal, Ertuğrul (Dk. 72 Hami)BULVARSPOR: Osman - Oktay, İlker Sinan (Dk.
STAT: Hüsnü Uğural
HAKEMLER: Tayfun Sarı, Mustafa Burak Dilitatlı, Atakan TutanAYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR: Taner - Davut, Samet, Polat, Recep (Dk. 76 Hakan), Tugay, Hamit (Dk. 84 Celal Baver), Burak, Yunus Emre (Dk. 72 Gökhan), Kemal, Ertuğrul (Dk. 72 Hami)BULVARSPOR: Osman - Oktay, İlker Sinan (Dk. 72 Sarp), Ulaş, Okan, Abdulkerim, Mehmet Refik (Dk. 65 Hasan Türkyılmaz), Gökhan, Hasan Ahmet, Halil Can (Dk. 64 Ömer), Adem ArifGOLLER: Dk. 27 Hasan Ahmet, Dk. 66 Hasan Türkyılmaz (Bulvarspor) - Dk. 43 Ertuğrul, Dk. 85 Hami, Dk. 90 Kemal (Ayvalıkgücü)
SARI KARTLAR: Recep, Celal Baver (Ayvalıkgücü), Adem Arif, Gökhan (Bulvarspor)
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonun ilk maçında evinde Bulvarspor'la karşı karşıya gelen Ayvalıkgücü Belediyespor sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Konuk Bulvarspor maçın 23'üncü dakikasında Hasan Ahmet'le öne geçti: 0-1. Ertuğrul 43'üncü dakikada skora denge getiren isim oldu: 1-1. Bulvarspor karşılaşmanın 66'ncı dakikasında Hasan Türkyılmaz ile yeniden üstünlük sayısını buldu: 1-2. Bitime 5 dakika kala topu ağlara gönderen Hami beraberliği getirirken, Ayvalıkgücü 90'ıncı dakikada Kemal'in golüyle karşılaşmayı 3-2 kazandı.