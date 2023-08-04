Ayvalıkgücü Belediyespor, Bornova FK'yı 3-1 yendi
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TFF 3'üncü Lig takımlarından Ayvalıkgücü Belediyespor, Afyon kampında oynadığı son hazırlık maçında Bornova FK'yı 3-1 mağlup etti. Ayvalık'ın gollerini Polat Güren, Yakup Durmaz ve Ali Habeşoğlu attı.
TFF 3'üncü Lig'de Afyon kampını tamamlayan Ayvalıkgücü Belediyespor'un özel maçlarda bileği bükülmedi. Kamptaki ilk hazırlık maçında 1'inci Lig temsilcisi Altay ile 1-1 berabere kalan Ayvalık, ikinci sınavda 2'nci Lig ekibi İskenderunspor'la aynı skorla yenişemedikten sonra son karşılaşmada ligin yeni ekibi Bornova FK'yı 3-1 yendi. Maçta Ayvalık'ın gollerini Polat Güren, Yakup Durmaz ile Ali Habeşoğlu attı.- Ayvalık
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor