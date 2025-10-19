Ayvalıkgücü Belediyespor, Bornova 1877'yi 3-0 Mağlup Etti

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta İzmir Atatürk Stadı'nda Bornova 1877 takımına konuk olan Ayvalıkgücü Belediyespor müsabakayı 3-0 kazandı. Ayvalıkgücü Belediyespor 13'üncü dakikada kazanılan penaltıyı Tugay ile gole çevirdi: 0-1. Maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamlayan Ayvalıkgücü Belediyespor, 63'üncü dakikada Baha'nın golüyle iki farklı üstünlüğü yakaladı: 0-2. Baha bu kez 66'ncı dakikada sahne aldı, durum 3-0 oldu. Ayvalıkgücü Belediyespor 3 puanı 3 golle alırken, 11 puana yükseldi. Bornova 1887 ise 7 puanda kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor