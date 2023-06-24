Ayvalıkgücü Belediyespor 3 oyuncuyla takımını güçlendirdi
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TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele edecek Ayvalıkgücü Belediyespor, Beylikdüzüspor'dan Yusuf Apaydın ve Deniz Cebeci ile Altınova Belediyespor'dan Yakup Durmaz'ı transfer etti. Ayrıca, Kemal Akbaba ile de sözleşme yenilendi.
Ayvalıkgücü, Beylikdüzüspor'dan kanat oyuncusu Yusuf Apaydın, aynı takımdan orta saha Deniz Cebeci ile geçtiğimiz sezon Altınova Belediyespor forması giyen forvet Yakup Durmaz'ı renklerine bağladı. İç transferde de yoğun çalışan Ayvalıkgücü, deneyimli forveti Kemal Akbaba ile de yola devam kararı aldı. Geçen sezon 33 maça çıkıp 12 gol atan Kemal'le her konuda anlaşma sağlandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor