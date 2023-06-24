Ayvalıkgücü Belediyespor 3 oyuncuyla takımını güçlendirdi

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele edecek Ayvalıkgücü Belediyespor, Beylikdüzüspor'dan Yusuf Apaydın ve Deniz Cebeci ile Altınova Belediyespor'dan Yakup Durmaz'ı transfer etti. Ayrıca, Kemal Akbaba ile de sözleşme yenilendi.