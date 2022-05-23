Ayvalık'ta Budokaido Kupası heyecanı - Haberler

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi; Wusuhu Kungfu İl Spor Temsilciliği Budokaido branşında alt minik, minik, yıldız, ümit, genç, büyükler (erkek-kadın) sınıflarının eleme, çeyrek final ve final karşılaşmalarına ev sahipliği yaptı.

Ayvalık Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü spor salonunda 115 sporcunun gerçekleştirdiği karşılaşmalar adeta nefesler tutularak izlendi.

19 Mayıs Gençlik Haftası sportif etkinlikleri dahilinde gerçekleşen Ayvalık Kupası karşılaşmalarına Bursa, Balıkesir, Bandırma ve Ayvalık'tan sporcular katıldı.

Ayvalık Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Şükrü Balkan gazetecilere yaptığı açıklamada, yakın tarihte budokaido ile ilgili bir turnuva düzenlenmediğine dikkat çekerek, "Bu branşta ilk kez Ayvalık'ımıza geniş yelpazeli bir turnuva düzenledik. Böylesi bir turnuvaya ev sahipliği yapmaktan son derece memnunuz. Bu organizasyonun hayata geçilmesinde merkezimizde görev yapan arkadaşlarımız ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"dedi.

Ayvalık Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğünde Budokaido Antrenörü Ali Çamlıbel ise yaptığı açıklamada, Budokaido sporunun uzun yıllar Balıkesir'de etkinlikleri olduğunu ancak Ayvalık'ta ilk kez bu kadar geniş bir katılımlı turnuvanın organize edildiğini anlattı. Şampiyonaya Ayvalık'ta 26 sporcunun katıldığını kaydeden Çamlıbel, şampiyona süresince her etapta mücadele veren sporcuların heyecanlarını ise görülmeye değer olarak nitelendirdi.

Turnuva sonrasında başarılı olan sporculara ve bağlı bulundukları İl ve İlçe Gençlik Spor Müdürlükleri yetkililerine ödülleri Ayvalık İlçe Spor ve Gençlik Hizmetleri Müdürü Şükrü Balkan ve protokol tarafından takdim edildi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Spor