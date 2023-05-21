Ayvalık Merkez Avcılar Kulübü'nde İsmail Yeniköylü başkan seçildi

Balıkesir'in en eski sivil toplum kuruluşlarından Ayvalık Merkez Avcılar Kulübü'nde yapılan seçimlerde İsmail Yeniköylü kulüp başkanlığına seçildi. Ümit Taylan'ın 15 seneyi aşkın süredir sürdürdüğü başkanlık görevi Yeniköylü'ye devredildi.

Balıkesir'in en eski ve köklü sivil toplum kuruluşlarından Ayvalık Merkez Avcılar Kulübü'nde yapılan seçimlerde kulüp başkanlığına İsmail Yeniköylü seçildi.

Kulüp binasında gerçekleşen genel kurul toplantısında 15 seneyi aşkın bir süredir Kulüp Başkanlığını sürdüren Ümit Taylan, görevini ilçenin sevilen simalarından İsmail Yeniköylü'ye teslim etti.

Tek liste ile gerçekleşen seçimlerde Ayvalık Merkez Avcılar Kulübü Başkanlığı'na Yeniköylü başkanlık görevine getirilirken, Yönetim Kurulu ise; Güngör Kalan, Halil Yıkık, Uğur Düzbasar ve Semih Ünlüer isimlerinden oluştu.

Mustafa Sarman, Serhat Gömeç, Ali Dolunay, Özkan Dalkılıç, Ümit Taylan, yedek yönetim kurulu üyeliklerine seçilirken, Gökhan Özel, Gökhan Gökalp, Serdar Albayrak denetim kurulu üyeliklerine; Hasan Erbilge, Hüseyin Kirman ve Niyazi İmrence de yedek denetim kurulu üyeliklerine seçildi.

Çiçeği burnunda başkan İsmail Yeniköylü, kulübün tüm üyelerine kendilerine gösterilen büyük teveccühe teşekkür ederek, amaçlarının Ayvalık'ta avcılık sporunu geliştirmek olduğunu söyledi. - BALIKESİR