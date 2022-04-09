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Futbol: Spor Toto Süper Lig

AA - Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Vodafone ParkHakemler: Volkan Bayarslan, Samet Çiçek, Kamil ÇetinBeşiktaş: Ersin Destanoğlu, Welinton (Dk. 84 Necip Uysal), Vida, Montero, Rosier, Josef, Can Bozdoğan, Rıdvan Yılmaz (Dk. 83 Umut Meraş), Ghezzal (Dk. 75 Pjanic), Batshuayi (Dk. 63 Güven Yalçın), Alex Teixeira (Dk.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Volkan Bayarslan, Samet Çiçek, Kamil Çetin

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Welinton (Dk. 84 Necip Uysal), Vida, Montero, Rosier, Josef, Can Bozdoğan, Rıdvan Yılmaz (Dk. 83 Umut Meraş), Ghezzal (Dk. 75 Pjanic), Batshuayi (Dk. 63 Güven Yalçın), Alex Teixeira (Dk. 63 N'Koudou)

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Borja, Novais (Dk. 68 Eduardo), Efecan Karaca, Umut Güneş (Dk. 57 Emre Akbaba), Efkan Bekiroğlu (Dk. 78 Leroy Fer), Tayfur Bingöl, Candeias (Dk. 57 Oğuz Aydın)

Goller: Dk. 2 ve 43 Batshuayi, Dk. 25 Josef, Dk. 78 Güven Yalçın (Beşiktaş), Dk. 22 Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 46 Welinton, Dk. 60 Batshuayi, Dk. 65 Valerien Ismael (Teknik direktör) (Beşiktaş)

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 mağlup etti.

65. dakikada ceza sahası çizgisinin hemen üstünde topla buluşan Ghezzal, rakiplerinden sıyrılıp sağ ayağıyla şutunu çekti. Kaleci Marafona topu son anda kurtarırken köşeden oyun alanına dönen meşin yuvarlağı N'Koudou dar açıdan kaleye göndermek istedi. Kaleye paralel giden topa Güven Yalçın arka direkte dokunamadı.

78. dakikada Beşiktaş, farkı 3'e yükseltti. Rıdvan Yılmaz soldan taşıdığı topu çaprazdan ceza sahası içindeki Güven Yalçın'a çıkardı. Güven, sol çaprazdan düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 4-1

Karşılaşmayı Beşiktaş, 4-1 kazandı.

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

Spor, Haberler

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