Aytemiz Alanyaspor 3. ölüm yıl dönümünde Josef Sural'i andı - Haberler

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Aytemiz Alanyaspor 3. ölüm yıl dönümünde Josef Sural'i andı

AA - Mustafa Kurt - Spor
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Aytemiz Alanyaspor 3. ölüm yıl dönümünde Josef Sural'i andı

Spor Toto Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, eski futbolcusu Josef Sural'in ölüm yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Spor Toto Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, eski futbolcusu Josef Sural'in ölüm yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Turuncu-yeşilli kulübün sosyal medya hesabında yer alan mesajda, "Unutmadık, unutmayacağız. Josef Sural'i vefatının üçüncü yılında özlemle anıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kulüp sosyal medyasında ayrıca Çek futbolcunun Alanyaspor'da yaptıklarından da bahsedilen bir klip yayımlandı.

AA / Mustafa Kurt - Spor

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Medya, Spor, Haberler

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