Aytemiz Alanyaspor: 0-2

STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Zorbay Küçük (xx), Serkan Ok (xx), Mustafa Savranlar (xx)

Spor Toto Süper Lig'de kurtuluş mücadelesi veren Göztepe, evinde Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup olarak son 7 maçını kaybetti ve umut tüketti. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede Diedhiou 71'inci dakikada perdeyi açtı, 90+7'nci dakikada Tayfur skoru belirledi. Bu sonuçla 27 puanda kalan sarı-kırmızılılar, bitime 8 hafta kala işini çok zora soktu. Geçen hafta Fenerbahçe karşısında farklı yenilgi alan Alanyaspor ise 49 puana yükseldi. Göztepeli futbolseverler maçın sonlarına doğru yönetime ve oyunculara sert tepki gösterdi, Alanyasporlu futbolcuları ise alkışladı.

12'nci dakikasında Soner'in pasıyla penaltı noktası yakınında topla buluşan Halil'in şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

TARAFTARLAR İLE İRFAN CAN ARASINDA GERGİNLİK

Karşılaşma bitiminde Göztepe'nin kalecisi İrfan Can ile tribünler arasında gerginlik yaşandı. Taraftarın İrfan'a küfretmesi sonucu genç kaleci de tribünlerle münakaşaya girdi. Takım arkadaşları İrfan'ı susturmaya çalıştı ve apar topar takım arkadaşlarını soyunma odası tüneline soktu. Taraftarlar ise İrfan'a yabancı madde yağdırdı.