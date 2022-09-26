Aytan Spor Kulübü eylül ayı tekvando kuşak sınavı yapıldı

Aytan Spor Kulübü sporcularının eylül ayı tekvando kuşak sınavı Güngören Spor Kompleksi'nde yapıldı.

Aytan Spor Kulübü sporcularının eylül ayı tekvando kuşak sınavı Güngören Spor Kompleksi'nde gerçekleşti. Aytan Spor Kulübü Başkanı Mithat Aytan kuşak sınavı ve çalışmalarıyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu. Güngören Merkez Mahallesi'nde faaliyetlerini sürdürdüklerini söyleyen Aytan, "Kuşak sınavında başarılı olanlara kuşaklarını veriyoruz. Daha sonra milli takıma sporcu nasıl yetiştirilir, antrenörlerimizle beraber burada çalışmalarımızı yürütüyoruz. Önümüzde milli takım seçmeleri var. Orada iki tane sporcularımız var. İnşallah bu sporcularımız seçmelerde başarılı olur Avrupa ve dünya şampiyonasında kulübümüzü temsil ederler. Bundan önceki yıllarda yetiştirdiğimiz birçok sporcu, Avrupa ve dünya şampiyonasında yarıştı. Büyük kulüplerde antrenörlük yaptım. Şu anda burada da kulübümüzün çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hedefimiz milli takıma sporcu vermek. Avrupa ve dünya Şampiyonasında, olimpiyatlarda sporcularımızı temsil etmelerin istiyoruz. Güngören Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Misafir olarak antrenmanlarımızı burada yapıyoruz. Şu anda 70 civarında sporcumuz var. Mert ve Şeyma çalışmalarını devam ettiriyor. Önümüzdeki ay seçmede inşallah bizi temsil edecekler. Karatede branşımız da var ama esas branşımız tekvando. Birçok başarılı sporcular yetiştirdik" diye konuştu. - İSTANBUL