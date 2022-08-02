Aytaç Kara yeniden Kasımpaşa'da

Galatasaray ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesh eden Aytaç Kara, 2019-2021 yılları arasında forma giydiği Kasımpaşa ile sözleşme imzaladı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Kasımpaşa, Aytaç Kara'yı kadrosuna kattı. İstanbul ekibi, yeni sezon öncesi Galatasaray ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak fesh eden eski oyuncusu Aytaç Kara'yı renklerine bağladı.