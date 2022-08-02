Aytaç Kara, yeniden Kasımpaşa'da - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aytaç Kara, yeniden Kasımpaşa'da

Aytaç Kara, yeniden Kasımpaşa'da

Galatasaray ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Aytaç Kara, Kasımpaşa'ya imza attı.

 - Güncelleme:

Galatasaray ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Aytaç Kara, Kasımpaşa'ya imza attı.

Geçen yaz Galatasaray'a transfer olan ve devre arasında Göztepe'ye kiralanan Aytaç Kara, yeni sezon öncesi sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. 29 yaşındaki futbolcu 2 sezon formasını giydiği Kasımpaşa'yla sözleşme imzaladı. İstanbul ekibi transferle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2019-2021 yılları arasında Kasımpaşa'mızın formasını giyen Aytaç Kara, Kemerburgaz Tesisleri'mizde Sportif Direktörümüz Muhammed Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşa'mıza bağlayan sözleşmeye imza attı" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Aytaç Kara Kasımpaşa Spor Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title