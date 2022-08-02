Aytaç Kara, yeniden Kasımpaşa'da Kasımpaşa, eski futbolcusu Aytaç Kara ile sözleşme imzalandığını duyurdu. Kasımpaşa, eski futbolcusu Aytaç Kara ile sözleşme imzalandığını duyurdu. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2019-2021 yılları arasında Kasımpaşa'mızın formasını giyen Aytaç Kara, Kemerburgaz Tesisleri'mizde sportif direktörümüz Muhammed Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşa'mıza bağlayan sözleşmeye imza attı." denildi. Geçtiğimiz sezon başında Kasımpaşa'dan Galatasaray'a transfer olan Aytaç, devre arasında Göztepe'ye kiralanmıştı. Tecrübeli oyuncu, Galatasaray ile karşılıklı anlaşılarak yollarını ayırmıştı. Spor AA / Süha Gür Galatasaray Aytaç Kara Kasımpaşa Spor Haberler

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