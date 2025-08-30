Aysel Özgan Sırbistan'da Gümüş Madalya Kazandı
Sırbistan'da düzenlenen WSPS Para Atıcılık Grand Prix yarışmasında milli sporcu Aysel Özgan, karışık 50 metre ateşli tabanca (P4) SH1 disiplininde gümüş madalya kazanarak Türkiye'ye 7. madalyasını kazandırdı.
Sırbistan'da düzenlenen WSPS Para Atıcılık Grand Prix yarışmasında milli sporcu Aysel Özgan, gümüş madalya elde etti.
Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre Novi Sad kentindeki organizasyonda Aysel Özgan, karışık 50 metre ateşli tabanca (P4) SH1 disiplininde gümüş madalyanın sahibi oldu.
Bu sonuçla Türkiye, organizasyondaki 7. madalyasını kazandı.
Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor