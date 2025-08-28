Aysel Özgan Altın, Ayşegül Pehlivanlar Bronz Madalya Kazandı

Sırbistan'da düzenlenen WSPS Para Atıcılık Grand Prix yarışmasında milli para atıcı Aysel Özgan altın, Ayşegül Pehlivanlar ise bronz madalya kazandı.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, Novi Sad kentinde devam eden organizasyonda 10 metre havalı tabanca (P2) SH1 kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Aysel Özgan altın madalyanın sahibi oldu. Aynı kategoride yarışan milli sporcu Ayşegül Pehlivanlar da bronz madalya elde etti.

Organizasyon, 1 Eylül'de sona erecek.