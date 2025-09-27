Haberler

Aysel Önder, Dünya Şampiyonası'nda Altın Madalya ve Rekor Kırdı

Milli para atlet Aysel Önder, 2025 Dünya Şampiyonası'nda kadınlar 400 metre T20 finalinde 54.51'lik derecesiyle dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Milli para atlet Aysel Önder, Hindistan'da düzenlenen 2025 Dünya Şampiyonası'nda altın madalya elde etti.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre Aysel Önder, kadınlar 400 metre T20 finalinde yarıştı.

Milli sporcu, 54.51'lik derecesiyle dünya rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
