Aysel Önder, Dünya Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

HİNDİSTAN'da düzenlenen 2025 Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli para atlet Aysel Önder (20), memleketi İzmir'e dönüş yaptı. Genç sporcu kente dönüşünde, "Şimdi sırada olimpiyat var. Geçen sene 2024 olimpiyatlarında bir talihsizlik yaşayıp ikinci oldum. İnşallah 2028'de de en iyi şekilde ülkemizi temsil edip Türk bayrağını dalgalandıracağım" dedi.

Para atletizmde geçen yıl Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda henüz 19 yaşında tarihi dereceler elde eden İzmirli milli atlet Aysel Önder, Dünya Şampiyonası'nda da rekorla zirveye çıktı. Milli para atlet Aysel Önder, Hindistan'da 27 Eylül- 5 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 2025 Dünya Şampiyonası'nda 54.51'lik derecesiyle hem Hintli hem Ukraynalı rakibini geçip dünya rekoru kırdı. İzmirli genç sporcu, Hindistan'daki şampiyonada kadınlar 400 metre T20 finalinde 54.51'lik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

"GEÇEN SENEDEN KALMA HEDEFİM VARDI"

Memleketi İzmir'e dönüş yapan Aysel Önder, Adnan Menderes Havaalanı'nda DHA mikrofonlarına özel açıklama yaptı. Türkiye'yi en güzel şekilde temsil ettiği için mutlu ve gururlu olduğunu söyleyen Önder, bundan önceki rekorın da kendisine ait olduğunu hatırlatıp dünya şampiyonasında yeni rekor kırmanın mutluluğunu yaşadığınıkaydetti. Önder, "Geçen seneden kalma bir hedefim vardı. İkinci olmuştum. Bu yıl kazandım. Şimdi sırada olimpiyat var. Geçen sene 2024 Paralimpik Olimpiyatları'nda bir talihsizlik yaşayıp ikinci oldum. İnşallah 2028'de de en iyi şekilde ülkemizi temsil edip Türk bayrağını dalgalandıracağım" dedi.

GENÇ SPORCULARA, 'PES ETMEYİN' ÖNERİSİ

Milli sporcu Aysel Önder, 2028'de ABD'de Los Angeles'ta yapılacak Paralimpik Oyunları'na hazırlanacağını belirtip şöyle devam etti: "İki yılda bir dünya şampiyonası oluyor. Önümüzdeki sene Avrupa var. Onun dışında yoğun bir fikstür yok. Daha sonra dünya şampiyonası ve olimpiyat geliyor ama asıl hedefim 2028 Paralimpik Olimpiyatları. Hindistan'da aynı gün 2 koşu yaptım. Genelde bir gün önce seçme bir gün sonra final olurdu. Hindistan'da sabah seçme akşam final koşusuna katıldım. Taktik çalışarak sabah çok zorlamadan koştum. Tüm gücümü akşama ayırdım. Sabahın yorgunluğu da etkiledi. Daha iyi derece yapabilirdim ama olsun güzeldi. Genç sporculara hiçbir zaman pes etmemelerini öneriyorum. Aile desteği çok önemli kişinin kendine güveni ve aile desteği olursa yapamayacağı hiçbir şey yok. Ben 10 yıldır böyle devam ediyorum. Federasyonumuza her zaman çok teşekkür ediyorum üzerimdeki emekleri çok fazla. Antrenörüm ve psikoloğuma da ayrıca teşekkür ederim."